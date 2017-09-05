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Cem Yılmaz'ın Özge Sabuncu'yla tekne turu!

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Cem Yılmaz'ın Özge Sabuncu'yla tekne turu!
Arif V 216 filminin çekimlerini tamamlayıp Bodrum'daki evine tatile gelen Cem Yılmaz yenilediği teknede sevgilisi Özge Sabuncu'yu ağırladı.

Eski teknesini satıp yerine aynı isimli 'Samatya' adlı yeni bir tekne alan Cem Yılmaz'ın kısa Bodrum tatili kendisin karadan ve denizden takip eden gazetecileri yüzünden zehir oldu.

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Teknenin üstünde akşam saatlerini sevgilisi ile şarap içerek geçiren Cem Yılmaz o sırada çekim yapan gazetecilere 'Yeter evinize gidin' dedi.cem-yilmazin-094407mi.jpg

İlk olarak bu yaz çekimler yüzünden hiç tatil yapamadığı Mandarin sitesindeki evine gelen ve denize girmek için iskeleye inip gazetecileri denizde fark eden Cem Yılmaz teknesine yöneldi.cem-yilmaz-o-094427mf.jpg

Orada da onları atlatamayan ve fark eden Cem Yılmaz sinirlenip 'Yeter evinize gidin' deyince uzaklaşan gazetecilerin olmadığını sanıp kendisini sevgilisi ile derin sulara bıraktı.cem-yilmazin-094407pq.jpg

Scooter ile denizde yüzen açığa çıkıp sevgilisi ile şakalaşan Cem Yılmaz yine botla peşinde olan gazetecileri fark edince onlarla yine tartıştı.

Son çare sudan çıkıp tekneye giren Cem Yılmaz'ın tatili gergin geçti. 

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