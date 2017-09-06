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Cem Yılmaz'ın motoryat keyfi!

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Cem Yılmaz'ın motoryat keyfi!
Cem Yılmaz, Bodrum Cennet Koyu'nda sevgilisi Özge Sabuncu ile yeni aldığı motoryatının keyfini sürerken bir taraftan da aldığı kilolar nedeniyle diyetisyenlerle görüşüyor.

Yeni filmi "Arif V 216"nın çekimlerini tamamlayarak tatile çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a sevgilisi Özge Sabuncu eşlik ediyor.

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9 milyon TL’ye aldığı yeni motoryatının keyfini sevgilisi Özge Sabuncu ile süren Cem Yılmaz, tatilin keyfini çıkarıyor. Motoryat keyfi ile objektiflere takılırken dikkat çeken detay ise ünlü komedyenin kiloları oldu.Kendisininde rahatsız olduğu kiloları vermek için diyetisyenlerle ortak hareket eden Cem Yılmaz,tatiline kaldığı yerden devam etti.cem-yilmaz-o-031741ja.jpg

Çift, önceki gün teknenin üst katında bir şeyler içip sohbet ettikten sonra kendilerini serin sulara bıraktı.cem-yilmaz-o-031741lj.jpg

Su scooter’ı ile teknenin etrafında tur atıp yarış yaptı.cem-yilmaz-o-031741gz.jpg

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre neşeli dakikaların ardından Yılmaz ve Sabuncu, güverteye dinlenmeye çekildi.

TANESİ 43 BİN TL Yılmaz ve sevgilisinin kullandığı su scooter’larının tanesinin 43 bin TL olduğu öğrenildi. 

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