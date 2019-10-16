  • BIST 93.736
  • Altın 281,347
  • Dolar 5,8961
  • Euro 6,5039
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

CEM YILMAZ'IN 'KARAKOMİK FİLMLER'E GALA YAPTI!

»
CEM YILMAZ'IN 'KARAKOMİK FİLMLER'E GALA YAPTI!
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası düzenlendi.

İzleyiciye aynı seansta, tek biletle, iki ayrı film sunan KarakomikFilmler’in ekibi davetlilerle birlikte yapımı izledi.

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Karakomik Filmler birbirinden bağımsız senaryoları ile 18 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin galası vizyon öncesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Galaya filmin oyuncuları; Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Necip Memili, Cemre Ebuzziya, Nilperi Şahinkaya, Umut Kurt, Cem Davran, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Alişan Uğur, Mehmet Küçükdurmaz ve yapımcı Muzaffer Yıldırım katıldı.

Galaya gelen isimler arasında; Fazıl Say-Ece Dağıstan, Yılmaz Erdoğan, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, İdil-Mert Fırat, Demet Akbağ, Pervin Ersoy, Revna Demirören, Harun Tekin, Elif Mısırlı, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Bade İşçil, Mehmet-Can Aslantuğ, Rana-Erol Tabanca, Şule Zorlu Cümbüş, İnci Aksoy, MahsunKırmızıgül-Ece Binay, Ahu Yağtu, Gupse Özay, Özge Özberk, Zeynep Bastık, Tanem Sivar-Edhem Dirvana, Pelin Akil-Anıl Altan, Leyla Alaton, Arzu Kaprol, Siren Ertan Kayalar-Ersin Kayalar, Alina Boz, Başak Parlak, Derya Uluğ gibi isimler katıldı. Oyuncular, film gösterimi öncesinde davetlileri selamladı. Filmin yapımcılarından Muzaffer Yıldırım, “Bir sene bekledik ama değecek bir proje oldu. İlk defa iki filmin ardı ardına seyredeceksiniz, bu açıdan çok değişik bir proje oldu. 1 sene sonra artık Karakomik Filmler seyircinin” dedi.

Filmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz, “Uzun yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız dışında aramıza yeni katılan arkadaşlarla gurur duyuyorum. Bu yetenekli insanlarla çalıştığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Sağ olun, var olun” dedi.74 arkadaşın ‘kaçamak yapalım’ derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek’in öyküsüyle 2 Arada filmleriyle beyazperdeye taşınıyor.

Türk Sinemasında ilk kez gerçekleşen bir şekilde birbirinden konu, karakter, mekan ve müzik olarak tamamen bağımsız iki filmin aynı seansta izleyici ile buluştuğu Karakomik Filmler, bu özelliğiyle dünyada da örneği az olan bir sinema deneyimi sunuyor. Cem Yılmaz,17 yıl önce yazıp beklettiği Karakomik Filmler’i “Daha dramatik, acı-komik ve karakter bazlı hikayeler” olarak tanımlıyor. 9390 kopya ile 1300 salonda tüm Türkiye’de gösterime girecek Karakomik Filmler’in görüntü yönetmenliğinde Ahmet Sesigürgil’in; müziklerde ise Jinglehouse imzası bulunuyor.

‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın ardından Karakomik Filmler’in ikinci serisi ‘Deli’ ve ‘Emanet’, Ocak 2020’de vizyona girecek.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HADİSE'NİN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR! ABLAYA TEHDİT!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:54
  • CARDİ B’YE DOĞUM GÜNÜNDE ‘3 MİLYON POUND’LUK YÜZÜK!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:43
  • 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE’DEN REKOR AÇILIŞ!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:17
  • MİROSLOV STOCH VE EŞİNDEN 300 BİN TL’LİK ALIŞVERİŞ!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:06
  • BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NDA 8. GÜN!16 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
  • WASHİNGTON POST’TAN FLAŞ İDDİA: TRUMP’IN AVUKATI FETO İÇİN BASKI YAPIYORDU!16 Ekim 2019 Çarşamba 10:44
  • UEFA ASKER SELAMINA SORUŞTURMA AÇTI!16 Ekim 2019 Çarşamba 10:33
  • İMAMOĞLU: “İSTANBUL’UN İSRAF TABLOSUNU YIL SONUNDA AÇIKLAYACAĞIM!”16 Ekim 2019 Çarşamba 10:16
  • DEMET AKALIN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN HAREKET!15 Ekim 2019 Salı 18:37
  • ESKİ PLAYBOY MODELİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU: ESRAR VE FUHUŞ YASALLAŞACAK!15 Ekim 2019 Salı 17:43
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim