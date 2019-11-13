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CEM YILMAZ’IN, HALUK LEVENT’E ‘BÜYÜK VURGUN’ GÖNDERMESİ YAPTIĞI İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

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CEM YILMAZ’IN, HALUK LEVENT’E ‘BÜYÜK VURGUN’ GÖNDERMESİ YAPTIĞI İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Cem Yılmaz gösterisinde, Haluk Levent'in 'vurgun' yaptığını iddia etmesi, Haluk Levent'i çok kızdırdı.

Kuruculuğunu yaptığı AHBAP Derneği üzerinden Türkiye'nin dört bir yanında yardıma muhtaç insanlara ulaşan ve onların derdine derman olmaya çalışan Haluk Levent, geride bıraktığımız akşam Twitter hesabından Cem Yılmaz hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

Gösterisinde kendisi hakkında 'Vurgun' göndermesi yaptığını ileri sürdüğü Cem Yılmaz hakkında çok sayıda mesaj atan Levent, her ne kadar komedyenden yanıt alamayınca mesajlarını silse de konuyla ilgili bir cevap beklediğinin ve hakkını arayacağının altını çizdi.

Cem Yılmaz’ın gösterisine giden Ekşi Sözlük yazarları komedyenin Haluk Levent için “Büyük vurgun yakında sinemalarda” dediğini ileri sürdü. Konu hakkında Twitter’dan paylaşım yapan Levent, “1 TL’lik vurgunum varsa ülkeyi terk edeceğim” diyerek Yılmaz’dan açıklama beklediğini söyledi.

Yılmaz’ın önceki akşam düzenlenen gösterisine giden bazı kişiler, Yılmaz’ın Haluk Levent için “Büyük vurgun yakında sinemalarda” dediğini iddia etti. Sosyal medyadaki bu paylaşımların ardından ise Haluk Levent, Twitter hesabından Cem Yılmaz’dan açıklama beklediğini duyurdu. Peş peşe gelen iddialardan sonra sitem eden Levent ise “Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın “vurgun”u? 1TL’lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın.” diyerek Yılmaz’dan bir açıklama bekledi.

“VARSA BİLDİĞİ, AÇIKLAR UMARIM”

Cem Yılmaz’dan beklediği cevabı alamayan Haluk Levent ise yazdığı paylaşımlara silerek “Canlarım Cem Yılmaz’a soruyu sordum yanıt gelmedi. Twitleri bu şekilde bırakamam çünkü ona kötü yazmanız beni de üzüyor. Sonuçta yılların komedyeni ve iyi sinemacısı. Bu değerler kolay yetişmiyor. Varsa bildiği açıklar umarım. Ya da “yanlış anlamışlar” filan der. Siliyorum twitleri.” dedi.

“HAKKIMI ARARIM, BEKLEYELİM GÖRELİM”

Konunun doğruluğunu bilmeyen Haluk Levent, Cem Yılmaz’ı suçlamamak için paylaşımlarını sildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Ben geri vites filan yapmadım. Ya ‘Yanlış anladın Haluk böyle bir şey demedim.” derse ne olacak? Sabaha kadar onu yargılamış olacağız. Soruyu sordum. Duymamışsa dostları ona söyleyecektir. Yarına kadar açıklama yapmazsa o zaman hakkımı ararım. Bekleyelim görelim”

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