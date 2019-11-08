CEM YILMAZ'IN ASABI BOZUK!

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz bir balıkçı çıkışında objektiflere yansıdı.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre Cem Yılmaz, hatrını soran muhabire "İyiyim..." yanıtını verirken, "Kısa bir konuşma yapabilir miyiz?" sorusuna ise "Hayır..." yanıtını verdi. Muhabirin 'Ahu Yağtu ile ikinci çocuğu düşündüğünüz yazıldı, Serenay Sarıkaya ile aşk dedikoduları çıktı ne diyeceksiniz?' sorularına ise "Hadi kardeşim devam et" yanıtını veren Cem Yılmaz öfkeyle aracına bindi.

Gişede umduğunu bulamayan özel hayatında da mutsuzluk yaşayan Cem Yılmaz'ın asabının bozuk olduğu gözlerden kaçmadı.