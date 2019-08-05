CEM YILMAZ'DAN RTÜK'E GÖNDERME

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından sigara ve alkol kullandığı videosunu yayınlayarak Netflix üzerinden RTÜK'e gönderme yaptı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla RTÜK'e gönderme yaptı.Instagram hesabından sigara ve alkol kullandığı anların videosunu yayınlayan Cem Yılmaz, "Bu akşam Netflix'te 22.00 de 'Düşkünüm Sana" ifadelerini kullandı.