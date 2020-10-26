Cem Yılmaz'dan muhabirlere sitem

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile birlikte Etiler'deki bir kebapçıdan çıkarken görüntülendi.

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmiş, sağlık çalışanları için ücret almadan moral etkinlikleri düzenlenirse katılacağını duyurmuştu.

Sağlık çalışanları için göreve hazır olduğunu belirten Cem Yılmaz'a, Bakan Koca ile görüşüp görüşmedikleri soruldu.

Oğlunun yanında konuşmak istemeyen Cem Yılmaz, "Çocuğun yanında mı konuşacağım? Ne olur yapmayın" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Yılmaz, muhabirlerin "Cem Bey neden bu kadar gerginsiniz?" sözlerine ise "Hayır gergin değilim. Çocuğu bırakıp sizinle röportaj yapmamı istiyorsunuz" şeklinde karşılık verdi.