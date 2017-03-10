Cem Yılmaz'dan küfürlü tepki

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştiren takipçilerine küfürlü cevap.

Yapımcılığını üstlendiği ve kısa da olsa oynadığı Deli Aşk filmi vizyona giren Cem Yılmaz, 12 milyon 300 binden fazla takipçi olan Twitter hesabı üzerinden filmin tanıtımını yaptı...

Bunun üzerine takipçilerinden gelen eleştirilere sinirlenen Cem Yılmaz, takipçilerine küfretti...

Takipçilerinin "reklam yapıyorsun" eleştirileri üzerine küplere binen Cem Yılmaz, "Filmini yazıyosun...bırak ya reklam..Arkadaşının kitabi çıkar bırak reklamı ! Senin gibi oturalım evde a... :) hahhhahha deli lan bunlar" mesajı paylaştı...

Cem Yılmaz'ın ettiği küfür sosyal medyayı salladı...