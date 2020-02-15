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Cem Yılmaz'dan Kerem Bürsin'e gönderme
Geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişki hakkında kendisine sorular yöneltilen Kerem Bürsin 'Herkes mutlu olsun' şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımla adeta Bürsin'e göndermede bu
Etiketler: cem yılmaz, serenay sarıkaya, kerem bursin
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Cem Yılmaz'dan Kerem Bürsin'e göndermeGeçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişki hakkında kendisine sorular yöneltilen Kerem Bürsin 'Herkes mutlu olsun' şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımla adeta Bürsin'e göndermede bu
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