  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Cem Yılmaz'dan Kerem Bürsin'e gönderme

»
Cem Yılmaz'dan Kerem Bürsin'e gönderme
Geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişki hakkında kendisine sorular yöneltilen Kerem Bürsin 'Herkes mutlu olsun' şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımla adeta Bürsin'e göndermede bu

Muhabirler Kerem Bürsin’e eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki ilişkiyi sordular.

 
2

    Kerem o kadar düzgün yanıt verdi ki -TV’de izleyin- demek ki eski sevgililer hakkında böyle mantıklı konuşulabiliyormuş dedirtti bana...

     
    3

      “Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun” dedi... Daha ne desin.

       
      4

        Olabilecek en makul cümleleri kullandı. Peki Cem Yılmaz ne yaptı? Altında “Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar” yazan bir Birleşmiş Milletler bayrağını koydu sayfasına... Altına da, “Bi bu kalmıştı, iyi oldu” dedi...

         
        5

          Elbette Kerem Bürsin’e bir gönderme olarak algılandı bu. Ne gereksiz, ne zorlama bir gönderme... Oysa Kerem hiçbir şekilde Cem’le ilgili bir şey söylemedi, bu göndermeye ne gerek vardı...

           
          6

            Filmlerin gişesi, Defne’ye haksızlık yapıldığının düşünülmesi, Serenay’la ilgili gelen eleştiriler Cem’in kimyasını bozmuşa benziyor. Eski Cem olsa Kerem’in bu sözlerine dönüp bakmazdı bile...

            Etiketler: , ,
            UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
            Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
            Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
            SON EKLENEN GALERİLER
              Diğer Haberler
            • KENAN’DAN AYRILIK İDDALARINA AÇIKLAMA14 Şubat 2020 Cuma 12:13
            • Ünlü isimleri bir araya getiren gala!14 Şubat 2020 Cuma 12:08
            • CEM SERENAY AŞKI EZGİ MOLA’YA SORULDU14 Şubat 2020 Cuma 11:56
            • Doğum Gününde Göz Kamaştırdı14 Şubat 2020 Cuma 11:36
            • Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum14 Şubat 2020 Cuma 11:30
            • İBB Tarkanı Tekrar Reddetti14 Şubat 2020 Cuma 10:52
            • BERGÜZAR KOREL DOĞUMA GÜN SAYIYOR13 Şubat 2020 Perşembe 13:43
            • CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?13 Şubat 2020 Perşembe 13:38
            • AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ13 Şubat 2020 Perşembe 13:16
            • SURVIVOR SABRİYE’NİN ŞOK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2020 Perşembe 13:07
              • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
              Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim