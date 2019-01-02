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Cem yılmaz'a bir destek de Ahmet kural'dan

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Cem yılmaz'a bir destek de Ahmet kural'dan
Mars Cinema Group yöneticisi Aslı Irmak Acar’ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkarırız" sözüne Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan sonra Ahmet Kural'dan da tepki geldi..

Ahmet Kural, instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımı ile Cem Yılmaz‘a destek verdi.Ahmet Kural, 2011 yılında vizyona giren ve kendisiyle birlikte, Murat Cemcir, Cem Yılmaz, Erdal Tosun gibi isimlerin rol aldığı Çalgı Çengi filmine ait görseli “İlk Filmimiz” yazarak Yılmaz’a destek verdi.Cem Yılmaz, Çalgı Çengi filminin ilkinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisine destek vermiş ve onların sektöre adım atmasında önemli rol oynamıştı. Kural ve Cemcir, geçtiğimiz yıl Star TV’deki Star Life programında Sinan Güzel’e verdikleri özel röportajda “Cem Yılmaz’ın bizdeki yeri çok ayrı” demişti.

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