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CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ'NİN ARASINA SERENAY SARIKAYA MI GİRDİ?

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CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ'NİN ARASINA SERENAY SARIKAYA MI GİRDİ?
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aniden biten ilişkilerinin ardından bomba bir iddia gündeme geldi.

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programının haberine göre Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin arasına oyuncu Serenay Sarıkaya'nın girdiği iddia edildi.

Programda verilen bilgiye göre Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın arasında başlayan bir aşk yok ama Defne Samyeli bu samimiyetten çok rahatsız oldu.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemeye gitmiş; Cem Yılmaz da Serenay Sarıkaya'nın "Alice" müzikalini izleyerek iade-i ziyarette bulunmuştu.

Programa Cem Yılmaz'a yakın bir kaynaktan gelen bilgiye göre Samyeli ilişki boyunca son derece dominant ve zaman zaman kıskançlık krizlerine giren bir tavır sergiledi. Cem Yılmaz yeni filminin vizyona çıkacağı günlerde oldukça gerginken; Samyeli'nin bu kıskanç tavırlarını sergilemekte ısrarcı olması ikiliyi iyice gerdi.

Defne Samyeli'nin; Sarıkaya ile sevgilisinin arkadaşlığından son derece rahatsız olduğu ve evi terk etmeden önceki son kavganın da Serenay Sarıkaya yüzünden olduğu söylendi.

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