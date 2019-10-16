CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ AYRILDI MI?

Cem Yılmaz'ın son filmi olan Kara Komik Filmler galasına Defne Samyeli ve kızlarının katılmaması ayrılık dedikodularına neden oldu.

Cem Yılmaz’ın son filmi olan Kara Komik Filmler’in galası yapıldı. Galaya birçok ünlü isim katılmasına rağmen gözler Defne Samyeli ve kızlarını aradı.

Yapılan dedikodulara göre galaya Cem Yılmaz’ın çocuğunun annesi olan Ahu Yağtu katıldığı için Defne Samyeli ve kızlarının katılmadığı söylense de aralarının açılması bu olaydan önce olabileceği belirtildi.

Beyaz Tv’de Ece Erken ise Defne Sayeli’nin birkaç gündür yaptğı paylaşımların hiçbirini Cem Yılmaz’ın beğenmediğini belirterek ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Aralarının açık olduğu söylenen çift henüz ayrılık dedikodularına bir cevap vermedi.