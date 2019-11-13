Ersin Tatar’a “Merak etmeyin Başbakanım, sizinle burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım” diyerek takılan Cem Yılmaz, şovunda Tarkan’ı da diline doladı: “Tarkan gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti.” Dedi…
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CEM YILMAZ TARKAN’I NASIL DİLİNE DOLADI?
Cem Yılmaz hafta sonu Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. “CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus” adlı stand-up şovunu Gazimağusa’daki Concorde Luxury Hotel’de sahneleyen ünlü komedyeni KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi.
Etiketler: cem yılmaz, tarkan, megastar, kıbrıs, başnbakan, ersin tatar, diline dolama
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- 12:32 - BURCU ESMERSOY ÜZERİNE ALINMADI! "DEMET'İN SÖZLERİ..."
- 12:25 - CEM YILMAZ TARKAN’I NASIL DİLİNE DOLADI?
- 12:18 - WİLMA ELLES PİDECİ AÇIYOR!
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