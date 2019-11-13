CEM YILMAZ TARKAN’I NASIL DİLİNE DOLADI?

Cem Yılmaz hafta sonu Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. “CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus” adlı stand-up şovunu Gazimağusa’daki Concorde Luxury Hotel’de sahneleyen ünlü komedyeni KKTC Başbakanı Ersin Tatar da izledi.

Ersin Tatar’a “Merak etmeyin Başbakanım, sizinle burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım” diyerek takılan Cem Yılmaz, şovunda Tarkan’ı da diline doladı: “Tarkan gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti.” Dedi…