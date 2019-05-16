Cem Yılmaz neyi itiraf etti!

Komedyen Cem Yılmaz, Tuhaf Dergi’nin mayıs sayısına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özlem Gürses’e konuşan Cem Yılmaz, "Başarı denen şey, insanı gerçek hayattan uzaklaştıran bir olgu olarak kafamda kodlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Başarı meselesi 'yolun tamamlandığı' hissini veriyor. Mesela başarı grafiği, hep yukarıya giden bir çizgi halinde gösterilmiştir. Çok zehirli bir durum."

Usta komedyen, başarısızlık ile ilgili olarak "Evliliğimi sürdüremedim. Eski eşimle bunu konuştuk; kendisi de belki öyle hissediyordur, boşanma bende bir başarısızlık hissi uyandırdı" dedi.

"Herkes için ortak bir şey sanırım, kuzenim de boşandı mesela. Çok benzer duygular; 'ben neleri yaptım hayatta bir bunu başaramadım...' Bir çocuğa bakamadık karı-koca."