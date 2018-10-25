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Cem Yılmaz neden tepki gösterdi?

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Cem Yılmaz neden tepki gösterdi?
Şimdilerde dikkatini 'Karakomik Filmler' projesine veren komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Cem Yılmaz o haberlere böyle tepki gösterdi!Şimdilerde dikkatini 'Karakomik Filmler' projesine veren komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Bir takipçisinin yeni sezonda Türkiye'de stand-up gösteri yapıp yapmayacağını sorması üzerine Cem Yılmaz, göndermeli bir paylaşımda bulundu. Ünlü komedyen, prömiyeri İngiltere'deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London'da yapılacak şovun bilet fiyatları hakkında çıkan çok pahalı haberlerini kastederek, "Yeni gösterin Türkiye'de de olacak mı?" sorusuna, "Elbette olacak. Bilet fiyatları da her zaman ne kadarsa öyle olacak. Sansasyonel haberlere inanmayın" cevabını verdi. 

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