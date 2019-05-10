Cem Yılmaz muhabirlere isyan etti!

Cem Yılmaz kendisini evinin önünde görüntüleyen magazincilere, "Eve gelecek misiniz? Buyurun içeri gelin. Beraber yatalım’’ diyerek sitem etti.

Cem Yılmaz önceki gün Maslak Tim Show Center’da yaptığı gösteri sırasında aniden rahatsızlanmış ve gösteriye ara vermişti. 20 dakika sonra yeniden sahneye çıkan ünlü komedyen gösterisine devam etmiş ve misafirlerine unutamayacakları bir gösteri sunmuştu.

Olayın ardından Cem Yılmaz gösteri sonrası evine girerken görüntülendi. Magazin muhabirleri komedyene sağlık durumunu sordu. Yılmaz, "Tansiyonum düştü. Şimdi çok iyiyim’’ dedi. Ardından da gazetecilere sitem etti: "Eve gelecek misiniz? Buyurun içeri gelin. Beraber yatalım.