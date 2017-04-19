Cem Yılmaz ile Ozan Güven çocukluk günlerine döndü

Cem Yılmaz ve Ozan Güven, önceki gün Etiler’de bir mekanda yemek yerken görüntülendiler. Yılmaz ve Güven'in yemek sonrası evlerine elektrikli scooter’larıyla dönmesi dikkat çekti.

Cem Yılmaz, önceki gün abisi Can Yılmaz, arkadaşları Zafer Algöz ve Ozan Güven’le Etiler’de buluştu. Grup, bir mekanda uzun bir sohbet eşliğinde yemek yedi.Mekandakilerin büyük ilgisiyle karşılaşan ünlü komedyen, birlikte fotoğraf çektirme ricalarını geri çevirmedi.Restorandan ilk ayrılanlar Güven ve Yılmaz oldu. Ünlü komedyen, çıkışta oy vermeye giderken de kullandığı 5 bin 650 lira değerindeki elektrikli scooter’ına bindi. Güven de aynı model aracıyla ona eşlik etti. 5Güven de aynı model aracıyla ona eşlik etti.