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CEM YILMAZ BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ

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CEM YILMAZ BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli'nin "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerine yanıt verdi.

 Cem Yılmaz, "Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" demişti. Cem Yılmaz, Twitter'dan açıklama yaptı.

"BEN CEM YILMAZ'I KARDEŞİM GİBİ SEVERİM"

Devlet Bahçeli'nin Cem Yılmaz hakkında söylediği sözlerinden sonra ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Ben Cem Yılmaz'ı kardeşim gibi severim..." demişti.

CEM YILMAZ'DAN BAHÇELİ'YE YANIT

Ağabeyinin ardından Cem Yılmaz da Bahçeli'ye yanıt verdi. Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar,ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli.. Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir.. Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün gazetecilerle olan buluşmasında Cem Yılmaz hakkında "Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem." ifadelerinde bulunmuştu.

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