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Cem Yılmaz aşk sarhoşu

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Cem Yılmaz aşk sarhoşu
Üç aylık sevgilisi Defne Samyeli’ye hayran olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler’deki bir mekanda objektiflere yansıdı.

Baş başa romantik yemek yiyen Defne Samyeli-Cem Yılmaz çiftin neşesi yerindeydi. Yemek sonrası kapıda beliren ikiliden Defne Samyeli, beyaz desenli mini etekli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

20 gün sonra yeni filminin çekimlerinin başlayacağını belirten Cem Yılmaz, "Defne Hanım'ı da yeni filminizde oynatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hımm" şeklinde cevap verdi.

Ünlü komedyen, Defne Samyeli ile aşk yaşadığını Cengiz İmren’in ‘Bir tanem’ şarkısını güzel sunucuya bakarak söylemesiyle ilan etmişi. Magazin muhabirlerinin "Cem Bey bu gece de şarkı var mı?" sorusu üzerine Cem Yılmaz, Ajda Pekkan’ın 'Hoşgör Sen' adlı parçasını söyledi.

KAPISINI AÇTI
2,5 milyon TL değerindeki Mercedes Maybach S 500 marka özel üretim araçlarının gelmesiyle çift, araçlarına geçti. Cem Yılmaz'ın, sevgilisinin kapısını açması dikkati çekti.

Komedyenin lüks marka otomobilin plakasında oğlu Kemal’in adının ‘KK’ harfleri olması dikkatlerden kaçmadı.

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