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Cem Uzan'dan Tehditkar Paylaşım

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Cem Uzan'dan Tehditkar Paylaşım
Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, arka fonda Ahmet Kaya şarkısının çaldığı bir video paylaşarak bazı isimleri suçlayıp "Yakında belgeleri açıklayacağım" notunu düştü.

Son dönemde Türkiye'ye döneceği konuşulan Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Arka planda Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz" şarkısının çaldığı videoda Uzan'ın Türkiye'de uğradığı operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

"YAKINDA BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Paylaşımında bir dönem büyük haksızlıklara uğradığını ve "Yakında belgeleri de açıklayacağım" notunu düşen Uzan, Abdullah Gül, Ali Babacan, Abdüllatif Şener gibi isimleri suçladı.

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