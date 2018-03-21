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Cem Uzan Kararı!

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Cem Uzan Kararı!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret cezası alan Cem Uzan'ın, ifade özgürlüğünü ve makul sürede adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret cezası alan Cem Uzan'ın, ifade özgürlüğünü ve makul sürede adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Cem Uzan, ceza almasına yol açan konuşmasını Temmuz 2003'te Bursa'da bir Genç Parti mitinginde yapmış, "Sen ne biçim Müslüman'sın. Senin gözünü korku ve hırs bürümüş. Sende Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif" demişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre konuşmasında dönemin başbakanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Cem Uzan Eylül 2008 yılında 8 ay hapis ve 688 TL para cezası almıştı.

Yargıç denetimli serbestlik çerçevesinde, Uzan'a öfke kontrolü eğitimi ve kişisel gelişim üzerine beş kitap okuma şartı getirmişti.

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