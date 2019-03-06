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Cem Uzan geri dönüyor

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Cem Uzan geri dönüyor
10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı yönündeki haberleri Twitter hesabından paylaşarak 'Dönecem Türkiyem' ifadelerini kullandı.

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Twitter hesabından "Dönecem Türkiyem" mesajını paylaştı.

Cem Uzan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı öğrenildi.

Çıkan haberlerin ardından Uzan, Twitter hesabından "Dönecem Türkiyem" şeklince bir mesaj paylaştı.

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Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı.

TMSF ile müzakere etmek istiyor

Strasburg'taki mahkeme, Türkiye'nin Uzan'ın iki çocuğunun özel mülk hakkını gasp ettiği hükmüne vardı.

Uzan'ın Avukatı Matthias Pujos kararla ilgili şu yorumu yaptı:

Bu büyük bir zafer çünkü mahkeme Uzan'ı ve Türkiye'yi bir araya gelip bu sorunu çözmek için müzakere etmeye çağırıyor.

Mal varlıkları dondurulmuştu

2002 ile 2003 yıllarında çıkan ve 'Uzan yasası' olarak bilinen kanunlarla Uzan ailesine üye tüm bireylerin Türkiye'deki mal varlığı dondurulmuştu. Buna 18 yaşından küçük ve hatta yasa çıktığı sırada hiç doğmamış çocuklar da dahil edildi.

Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma davasını geçtiğimiz Aralık ayında kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan Avukat Pujos, "Açıkçası, müvekkilim TMSF ile bu konuda anlaşmak istiyor" şeklinde konuşmuştu.

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