  • BIST 1.108
  • Altın 472,509
  • Dolar 7,5370
  • Euro 8,9045
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı!

»
Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı!
40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı!Fransa'nın başkenti Paris'te kaçak yaşayan 60 yaşındaki Cem Uzan, çapkınlıktan vazgeçmiyor. Uzan, yeni evlendiği kendisinden 20 yaş küçük üçüncü karısını, 27 yaşındaki başka bir güzelle aldattı.
Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 1

Hapse gireceğini anlayınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan, evlilikten de çapkınlıktan da vazgeçmiyor. 60 yaşındaki Cem Uzan, 40 yaşındaki karısı Fanny Uzan'ı da aldattı. Uzan, ünlü bir takı tasarımcısı olan eşi Fanny'i, 27 yaşındaki Gabrielle isimli başka bir güzelle aldattı. Uzan'ın üçüncü evliliği de dağılmak üzere...

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 2

Fransa'da siyasi sığınmacı olarak lüks bir yaşam süren Cem Uzan'ın üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan Cem Uzan; Fransa'da Türklerle flört edip, 28 Kasım 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı.

 
Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 3

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazına göre, Cem Uzan'ın üçüncü evliliği de sallantıdaymış. Meğer 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da, bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş!

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 4

40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan eşi Fanny Hanım'ı, adının Gabrielle olduğunu öğrendiğim 27 yaşında genç bir güzelle aldatmış.

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 5

Uzan, Monakolu aristokrat bir ailenin kızı olduğunu öğrendiğim Gabrielle için yuvasını yıkmayı göze almış ve hatta evini terk etmiş.

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 6

Bakalım Cem Uzan'ın çıtır sevgilisiyle aşkı uzun soluklu olacak mı…

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 7

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek için, geçtiğimiz haftalarda Genç Parti'yi yeniden faaliyete geçirdi.

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 8

Genç Parti'nin kurultayında Cem Uzan'ın firari olan kardeşi Hakan Uzan Genel Başkanlığa seçildi...

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 9

Uzan, Türkiye gündemiyle ilgili de sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor...

Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 10
 
Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 11
Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını sosyetik güzelle aldattı! - Sayfa 12
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Selin Ciğerci çılgına döndü17 Eylül 2020 Perşembe 15:49
  • Bergüzar Korel bu kez de Avrupa’ya "destek çağrısı"nda bulundu17 Eylül 2020 Perşembe 15:20
  • Halil Sezai polis eşliğinde adliyeye getirildi17 Eylül 2020 Perşembe 15:13
  • Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mı?16 Eylül 2020 Çarşamba 15:12
  • Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga..16 Eylül 2020 Çarşamba 14:38
  • Nurgül'ün pozlari Instagram'ı salladı!16 Eylül 2020 Çarşamba 00:04
  • Mesut ile Amine Beckham'lara komşu oluyor15 Eylül 2020 Salı 12:13
  • Cedi Osman soluğu Mardin'de aldı15 Eylül 2020 Salı 12:10
  • Defne Samyeli'den kıyafet eleştirilerine yanıt: Başörtüsü döneminden...15 Eylül 2020 Salı 11:59
  • AnnaLynne McCord-Dominic Purcell aşka geldi15 Eylül 2020 Salı 11:39
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim