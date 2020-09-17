Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı!

Hapse gireceğini anlayınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan, evlilikten de çapkınlıktan da vazgeçmiyor. 60 yaşındaki Cem Uzan, 40 yaşındaki karısı Fanny Uzan'ı da aldattı. Uzan, ünlü bir takı tasarımcısı olan eşi Fanny'i, 27 yaşındaki Gabrielle isimli başka bir güzelle aldattı. Uzan'ın üçüncü evliliği de dağılmak üzere...
Fransa'da siyasi sığınmacı olarak lüks bir yaşam süren Cem Uzan'ın üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan Cem Uzan; Fransa'da Türklerle flört edip, 28 Kasım 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı.
40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan eşi Fanny Hanım'ı, adının Gabrielle olduğunu öğrendiğim 27 yaşında genç bir güzelle aldatmış.