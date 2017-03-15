Cem Tatlıtuğ - Burcu Özsoy çifti boşandı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un menajerlik yapan ağabeyi Cem Tatlıtuğ, ENBE Orkestrası'nda solistlik yapan eşi Burcu Özsoy'dan boşandı.

Çift 25 Nisan 2013'te Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahla dünyaevine girmişti. 2015 yazında da bir erkek çocukları olmuştu.

Oyuncu menajerliği de yapan Cem Tatlıtuğ ‘şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle eşine boşanma davası açmıştı.

'HAYIR DİYEBİLİRİM' DEMİŞTİ

Cem Tatlıtuğ nikahının kıyıldığı gün, o zaman bekar olan kardeşi Kıvanç Tatlıtuğ için, "Kıvanç en az 5-6 sene beklesin. Bir daha o fırsat ele geçmez. Benim yaş çoktan geçti. Nikah masasında 'Hayır' da diyebilirim" demişti.

Daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ da Başak Dizer ile 19 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti.