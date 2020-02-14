CEM SERENAY AŞKI EZGİ MOLA’YA SORULDU

Önceki akşam sevgilisiyle bir mekan çıkışı görüntülenen Ezgi Mola'ya Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk soruldu.

Ezgi Mola önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte Hazal Filiz Küçükköse'nin doğum günü partisine katıldı. Çıkışta magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncuya Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı soruldu. Serenay Sarıkaya ile çok yakın dostlukları bulunan ve Alice Müzikali'nde birlikte rol alan Ezgi Mola, “Bu konulara girmeyelim, işgüzarca yorum yapmam. Üçüncü kişi bir şey dememeli, çünkü onlar bir şey demiyor” ifadelerini kullandı.