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Cem Özer'in ayağı kırıldı!

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Cem Özer'in ayağı kırıldı!
Afyonkarahisar'da, Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında rol gereği setteki çukura düşen Cem Özer'in sağ ayağı iki yerinden kırıldı.

Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü'nde eski tren istasyonunda çekimleri devam 'İstasyon' filminin oyuncularından Cem Özer'in, bir sahnede rol gereği düştüğü çukurda, sağ ayağı kırıldı. 

Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Özer, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Özer'in sağ ayak bileğinde iki kırık olduğu belirlendi. Cem Özer'in tedavisi ortopedi servisinde sürüyor.

Film çekimleri esnasında düştüğünü söyleyen sanatçı Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Film çekimi sırasında düşme kalkma sahnelerinin olduğu kare çekiliyordu. Dengesiz düşünce kendim ettim kendim buldum. İki kırığımız var. Bu durum çekimleri yönetmen açısından etkiler tabii. Ama ben devam edeceğim. Gösteri devam etmeli. Balmahmut köyünde istasyon sahnesini çekerken bir ayı çukuruna düşmem gerekiyordu. Ben de çukura gerçekten düştüm" 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da Cem Özer'i odasında ziyaret etti. Özer'in tedavisinin hastanede yapılacağını belirten Duran, "Cem Özer, saat 16.00 sıralarında hastanemiz acil servisine düşme neticesiyle başvurdu. Yapılan kontrollerde sağ ayak bileğinde iki farklı noktada kırık olduğunu tespit ettik. Hastamız biraz sonra ameliyata alınacak. En kısa sürede de sağlığına kavuşacak" dedi.

 

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