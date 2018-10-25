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Cem Özer'den İyi haber

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Cem Özer'den İyi haber
Son dakika... Geçtiğimiz günlerde, bir süredir bacağındaki kırık dolayısıyla tedavi gördüğü kabinden çıkarılırken bilinci kapanan ve sara nöbeti geçiren Özer, hava embolisi şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Film çekimleri sırasında bacağı kırılan ve sonr

Geçtiğimiz günlerde, bir süredir bacağındaki kırık dolayısıyla tedavi gördüğü kabinden çıkarılırken bilinci kapanan ve sara nöbeti geçiren Özer, hava embolisi şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Dostlarının iyi dilekler ve dualar gönderdiği Cem Özer, cephesinden sevindiren haberler geldi.

Sözcü'nün haberine göre, Umut Oğuz, ünlü oyuncu ile ilgili şu sevindirici açıklamayı yaptı:

“Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek sevindirici olansa, derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik olmadığı taktirde Cem’in doktorları onun kızı Cemre’yi ve eşi Pınar’ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer’in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin.”

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