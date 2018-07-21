Cem Küçük'ten Adnan Oktar açıklaması

“Ben 23 Mart 2018’de bu Adnan Oktar örgütünün başına gelecekleri her yerde söylemişim ve bu konuda her zaman olduğu gibi devlet lehine çalışmışım" diyen Küçük, " Oktar örgütünü bitiren İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan’ı tüm varlığımla desteklemişim.
Sizin bu iftiralarınız o yüzden benim üzerimde durmaz. Bunlar komiktir. Siz DEVLET işinin inceliklerini bilmezsiniz. DEVLET için bilgi ve belge toplamanın önemini anlamazsınız" ifadesini kullandı.
Küçük şöyle devam etti:
Bu komünistlerin, gerçekleşmesini çok istediği 9 Mart 1971 Marksist darbesini önleyen adamlara neler yaptıklarını hatırlayın sevgili okurlarım. Şimdi bana da aynı şekilde saldırıyorlar.
Değerli milliyetçi paşamız Atıf Erçıkan büyük risk alarak o komünist darbesini engelleyerek DEVLET için büyük iş yapmış bir vatanseverdi. Ömrü boyunca aşırı solcular Atıf Paşamıza düşman oldu.
Aynı şekilde beraber çok sayıda kitap yaptığımız Mahir Kaynak da 9 Mart ihanetini önleyen vatansever bir insandı. İşte gerçek anlamda DEVLET hizmeti budur. Bu komünist artıkları ve ithal radikal fanatikler bu kutsal değerleri anlamazlar.”
Nevzat Çiçek'ten Küçük'e: Hiçsin
Gazeteci Nevzat Çiçek, Küçük'ün Adnan Oktar ve grubuyla ilişkisi olduğunu belirterek, "Cem Küçük...Hocan Adnan Oktar gibi insanlar aman bize bulaşmasın diye seni görmezden geliyor ama artık o iş bitti...
Senin istihdam edildiğin yer ve seni oraya gönderenleri kimse yazmadı. Çünkü konuşulma yolu seçildi. Senin kendine biçtiğin gizem de devlet gücü de hava... Hiçsin" demişti.