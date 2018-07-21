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Cem Küçük'ten Adnan Oktar açıklaması

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Cem Küçük'ten Adnan Oktar açıklaması
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Adnan Oktar ile olan ilişkisinin 'devlet görevi' olduğunu iddia ederek, "Devlet için bilgi ve belge toplamanın önemini anlamazsınız" dedi.

“Ben 23 Mart 2018’de bu Adnan Oktar örgütünün başına gelecekleri her yerde söylemişim ve bu konuda her zaman olduğu gibi devlet lehine çalışmışım" diyen Küçük, " Oktar örgütünü bitiren İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan’ı tüm varlığımla desteklemişim.

Sizin bu iftiralarınız o yüzden benim üzerimde durmaz. Bunlar komiktir. Siz DEVLET işinin inceliklerini bilmezsiniz. DEVLET için bilgi ve belge toplamanın önemini anlamazsınız" ifadesini kullandı.

Küçük şöyle devam etti: 

Bu komünistlerin, gerçekleşmesini çok istediği 9 Mart 1971 Marksist darbesini önleyen adamlara neler yaptıklarını hatırlayın sevgili okurlarım. Şimdi bana da aynı şekilde saldırıyorlar.

Değerli milliyetçi paşamız Atıf Erçıkan büyük risk alarak o komünist darbesini engelleyerek DEVLET için büyük iş yapmış bir vatanseverdi. Ömrü boyunca aşırı solcular Atıf Paşamıza düşman oldu.

Aynı şekilde beraber çok sayıda kitap yaptığımız Mahir Kaynak da 9 Mart ihanetini önleyen vatansever bir insandı. İşte gerçek anlamda DEVLET hizmeti budur. Bu komünist artıkları ve ithal radikal fanatikler bu kutsal değerleri anlamazlar.”

Nevzat Çiçek'ten Küçük'e: Hiçsin

Gazeteci Nevzat Çiçek, Küçük'ün Adnan Oktar ve grubuyla ilişkisi olduğunu belirterek, "Cem Küçük...Hocan Adnan Oktar gibi insanlar aman bize bulaşmasın diye seni görmezden geliyor ama artık o iş bitti...

Senin istihdam edildiğin yer ve seni oraya gönderenleri kimse yazmadı. Çünkü konuşulma yolu seçildi. Senin kendine biçtiğin gizem de devlet gücü de hava... Hiçsin" demişti. 

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