Cem Küçük Mavi Marmara Şehitleri'ne "manyak" dedi!

Cem Küçük’ün, 2010'da Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi hakkında söyledikleri tartışma yarattı.

MedyaRadar'da yer alan habere göre Küçük’ün, 1ANtv’de 16 Nisan’daki referandum sonrası sürece ilişkin yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP başına geri döndükten sonra “Radikal İslamcılarla ve Mavi Marmara’daki manyak tiplerle” yollarının ayrılması gerektiğini söylemesi büyük tepki gördü.



İsrail komandoları, 31 Mayıs 2010’da ambargo uygulanan Gazze’ye insani yardım götüren ‘Özgürlük Filosu’nun Türkiye bandıralı Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda helikopter ve botlarla baskın yapmış, baskında 9 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı.



İHH’dan çok sert tepki



Mavi Marmara gemisini organize eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) genel başkan yardımcısı Serkan Nergis, Cem Küçük’e çok sert tepki gösterdi. Nergis, sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:



"Sen kimsin de Mavi Marmara gibi bir kutlu davaya laf ediyorsun Cem Küçük efendi... FETÖ'den ne farkın var senin…



"Furkan Doğan 17 yaşında o gemiye binip yola çıktığında terk derdi haksızlığa karşı durmaktı. Davası uğruna şehit oldu. O mu manyak Cem Küçük.



“Senin İslamcılarla İHH ile bir derdin varsa delikanlı ol bunun savaşını ver bizimle ama Mavi Marmara'yı ağzına alma.



“Kavgaysa kavga yerimiz belli yurdumuz belli biz İsrail’e diz çökmedik sen kimsin ya... O değil bu adamlar daha manyaklık görmedi...



“Görmemeleri de onlar için en hayırlısı... Mavi Marmara davasından geri durursak analarımız bizi yitirsin…"







“Seni dava manyağı yapacağız”



Mavi Marmara Davası avukatlarından Gülden Sönmez de Twitter hesabından Cem Küçük'ü hedef alarak, "Seni dava manyağı yapacağız içimizdeki İsrailli Cem Küçük" diye yazdı.







Küçük'ten Mavi Marmara yolcusuna: 'Üslubuna dikkat et!'



Küçük, kendisine tepki gösteren Mavi Marmara yolcusu Ümit Sönmez'e "üslubuna dikkat etmesini" söylerek cevap verdi.



Sönmez Twitter'da, Küçük'ün sözler için "Mavi Marmara'da idim, 15 Temmuz'da sokakta idim, referandumda evet dedim, sonuna kadar Erdoğan'ın yanındayım. Senin haddin mi?" diye sordu. Küçük de "Üslubuna dikkat et, efendi duruyorum. Başını sonunu anlamadan yorum yapma" ifadesini kullanarak cevap verdi.



Akit: "İçimizdeki siyonist deşifre oldu!"



Küçük’ün sözlerini Akit gazetesi de "İçimizdeki Siyonist deşifre oldu! Mavi Marmara için skandal sözler" ifadeleriyle haberleştirdi. Akit, haberinde “Televizyonlarda fevri çıkışları ile tanınan ve pek çok sefer ipin ucunu kaçıran Cem Küçük isimli gazeteci gerçek yüzünü deşifre etti. 17-25 Aralık girişimi, 15 Temmuz hain kalkışması ile içimize giremeyen Siyonistler ve yaltakları Cem Küçük üzerinden yeni bir operasyona mı kalkıştı sorusunu akıllara getirdi” ifadelerini kullandı.







Başbakanlık Özel Kalem Müdürü: Hadsiz, amacın ne?



Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Abdulkerim Taş, Cem Küçük'e Twitter hesabından çok sert sözlerle yüklendi. Taş, Twitter hesabından, "Mavi Marmara'daki manyaklar" ifadesini kullanan hadsiz, amacın ne? Kime hizmet ediyorsun?” mesajı paylaştı. Taş ayrıca, Erdoğan’ın 2012’de attığı "Herkes sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyeceğiz” mesajını 'Retweet' etti.







Tuncay Opçin: "Cem Küçük onurumuzdur"



Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Tuncay Opçin, Cem Küçük’ün söylediği sözlerin ardından başlayan tartışmaya Twitter’dan “Cem Küçük yalnız değildir”, “Cem Küçük onurumuzdur” mesajları atarak katıldı. Opçin’in konu hakkında paylaştığı mesajlar şöyle:



“Cem Küçük evlerde kaldı mı bilmem, ama Timaş'ta çalışırken büyük hizmetleri oldu.



“Politika kitapları editörüydü. Çok kıymetli kitapların basılmasına vesile oldu.



“Hakan Fidan'la tanışıklığı o günlerden.”



Emre Uslu: "Cem Küçük doğru söylemiş"



Opçin gibi hakkında ‘FETÖ’ davalarından dolayı yakalama kararı bulunan ve Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Emre Uslu da Cem Küçük’ün Mavi Marmara hakkında söylediği sözleri “doğru buldu.” Uslu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Cem Küçük doğru söylemiş. Mavi Marmara manyaklıktı gidenler de manyak. Ölenler şehit sayılır mı sayılmaz mı Allah'ın bileceği iş” ifadelerini kullandı.



Fethullah Gülen ne demişti?



15 Temmuz darbe girişimi için hazırlanan iddianamelerde baş şüpheli olan Fethullah Gülen, dokuz Türkiye vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan sonra (3 Haziran 2010) ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’a verdiği röportajda, “Organizatörlerin İsrail'in onayı olmadan hareket etmesi otoriteye baş kaldırıdır, izin alınmalıydı” demişti. Gülen, "İsrail'le uzlaşma yolunu seçmemenin faydalı sonuçlar doğurmayacağını" söylemiş ve cemaatle ilişkili bir derneğin Gazze'ye yardım götürmek istediğini, ancak onlara "İsrail'den izin almaları gerektiğini" söylediğini anlatmıştı..



Cem Küçük: "Özür dilerim"



Cem Küçük, daha sonra yanlış anlaşıldığını öne sürerek "Mavi Marmara’daki kişilerden özür dilediğini" söyledi. Küçük, İsrail’i sürekli eleştirdiğini söylerken, “Mavi Marmara’da şehit düşenlere manyak diyeceğimi düşünmek ancak kötü niyettir” ifadelerini kullandı. Küçük’ün Twitter adresinden paylaştığı mesajlar şöyle:



"Gittiğim her yerde İHH'yı ve 2013'te Somali'ye ziyaretimi hep anlatmışımdır. Dolaşıma sokulan videoyu tamamen amacından saptırılıyor.



"Mavi Marmara'da şehit düşenlere manyak demem mümkün müdür? O insanları her yerde savunan insan benim.



"İsrail'i benim kadar eleştiren ikinci bir yazar asla olmamıştır. Bir Müslüman olarak Mavi Marmara'yı savunmayacak kimse yoktur.



"Başını sonunu anlamadan benim Mavi Marmara'da şehit düşenlere manyak diyeceğimi düşünmek ancak kötü niyettir



"Devlet nezdinde ve o şehitlerimizin hakkını savunmamak deliliktir. Ki Devlet bilir ki, bunu en çok savunan benim



"Bir Müslüman olarak gittiğim her yerde Müslümanların özgüvenli olması gerektiğini ve cesur olmaları gerektiğini anlatan benim.



"Ha, Türk devleti yeri geldiğinde İsrail'le arası iyi olması gerekiyorsa buna hükümet ve Erdoğan karar verir.



"Dolaşıma sokulan videonun son derece kötü niyetlidir Buna rağmen yanlış anlaşılmadan ötürü Mavi Marmara'daki kardeşlerimizin hepsinden ama demeden özür dilerim."







Erdoğan, “Bana mı sordunuz?” demişti



Erdoğan, 29 Haziran 2016’da Gazze'ye yardım götüren İHH İnsanı Yardım Vakfı'nın gemisine İsrail askerlerinin yaptığı baskında hayatını kaybeden 9 Türkiye vatandaşının ölümünün ardından İsrail ile gerçekleştirilen mutabakata yönelik eleştirilere, "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz? Edebi adabı içinde yaptık yapıyoruz" sözlerini kullanmıştı. Ancak, Erdoğan 2014 senesinde "Otorite bizdik ve Mavi Marmara'ya izni biz verdik" demişti.



6 yıl sonra gelen anlaşma



Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan görüşmelerde 27 Haziran 2016'da mutabakata varılmıştı. Buna göre İsrail, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi ve Türkiye’nin Gazze’deki insani duruma müdahalesini kabul etmişti. Türkiye, Gazze’ye insani yardım dahil sivil amaçlı malzemelerin girişini sağlayacak ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirecekti. İsraille yapılan anlaşma gerekçe gösterilerek 9 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisi için açılan dava düşürülmüştü. Mavi Marmara davasının düşürülmesine HDP ve CHP'den sert eleştiriler gelmişti.



