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Cem dikkat çekici tweet paylaştı.

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Cem dikkat çekici tweet paylaştı.
Son dönemlerde gözaltına alınan rektörler için haksız bir tutuklama olduğunu dile getirerek bir twwet yayımlaması dikkat çekti.

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