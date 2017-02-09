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Cem dikkat çekici tweet paylaştı.
Son dönemlerde gözaltına alınan rektörler için haksız bir tutuklama olduğunu dile getirerek bir twwet yayımlaması dikkat çekti.
Etiketler: Cem Yılmaz
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Cem dikkat çekici tweet paylaştı.Son dönemlerde gözaltına alınan rektörler için haksız bir tutuklama olduğunu dile getirerek bir twwet yayımlaması dikkat çekti.
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VİDEO GALERİ
- 14:31 - Rıdvan ne dedi?
- 14:24 - Cem dikkat çekici tweet paylaştı.
- 14:08 - Ayşe kim mi?
- 14:00 - Neden?
- 13:50 - Uyuşturucudan gözaltına alınan müdür tutuklandı
- 13:45 - ABD'li Sözcüden Türk Askerinin El Bab Operasyonuyla İlgili Açıklama
- 13:43 - İspanyol Basını: Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Oyuncu Bakıyor
- 13:42 - Oradan Gitmeyin Çekin Çocukları
- 13:39 - Benzine Bu Gece İndirim Geliyor
- 13:37 - El Bab Şehitleri Dualarla Memleketlerine Uğurlandı
- 13:32 - 2012 yılında Erdoğan'ın 'Bulun' Talimatı Verdiği Öğretmen Yine Kaçtı
- 13:30 - Rusya ve Türkiye Arasında Vize Kolaylaşacak
- 13:28 - Fransa'da nükleer santralde patlama!
- 13:25 - ADLİYEDE AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI
- 13:19 - DEAŞ'lı 4 terörist bombayla yakalandı
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