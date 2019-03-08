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Cem Defne'ye yaradı

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Cem Defne'ye yaradı
Eski haber spikeri şimdi ise bir çok klubte sahne çalışmaları yapan Dfene Samyeli fiyatını üç katına çıkardı.

Bir çok klübte sahne çalışması yapan Samyeli, Cem Yılmazla aşk yaşamaya başladıktan sonra fiyatını üçe katladı. Sürekli mağazin basınında yer alan Samyeli promosyonunu çok iyi değerlendirerek gündemde kalmayı başardı. Çalıştığı bütün klublerde fiyatını arttıran Samyeli gecede 60 bin liraya çıkardı.

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