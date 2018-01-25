Kubilay Gecelerde

Cem Boyner Dede Oldu

Ali Kürşat ile üç yıl önce evlenen kızı Emine Boyner, önceki gün bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Emine - Ali Kürşat çifti kızlarına 'Şira' adını verdiler.

*****************

Alkoçlar Ayrıldı Akkaya Devam

Kasım Garipoğlu ve Gökmen Şeynova iki yakın işadamı arkadaşlar. Yaz aylarında tekneleri ile Yunan adalarında gezen iki kafadar yeni sevgililer de edindiler. Kasım Garipoğlu Aslışah Alkoçlar

ile Gökmen Seynova da Deniz Akkaya ile flört etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu sevgilisi Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldı. Deniz Akkaya - Gökmen Seynova aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Garipoğlu ile Alkoçlar'ın ayrılığına ise Kasım Beyin arkadaşları ile gittiği Nevada Çölü'nde katıldığı bir Rock partisinde tanıştığı New York'lu güzel bir kadının sebep olduğu konuşuluyor.

*******************

İşinde En İyisi

Fen-iş Aliminyumun sahibi Sedat Aloğlu'nun eşi Yasemin Aloğlu özgüven sahibi her elit hanım gibi kendi işini kurdu.

Yasemin hanım iç tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye başladı. Sosyetemizin ev ve isyerlerini tasarımlarını üstlenen Aloğlu'nun vazgeçemediği kumaş ise kadife. Kendisine tasarım için teslim edilen her mekanda mutlaka kadife kullanan Yasemin Aloğlu yoğun temposu nedeni ile ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

*******************

Amerikan hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Amerika hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı.

Eva ve Ergon MEVGİ

Sosyetemizin eski playboylarından İlker Mengi'nin annesi Eva Hanım, Güner Kuban ile aynı evi paylaşmaya başladı. Cerkez Ethem in yeğeni olarak tanınan Güner Kuban ve Eva Mengi Bodrum da yaşıyorlar.

********************

Sevgilisi ile Meksika'da Annesi ile Courchavel'de tatil

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ile 10 gün önce Meksika'da tatildeydim. Hacı Bey ve Nazlı Kayı Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hacı SABANCI ve Sevgilisi Nazlı KAYI

Hacı Sabancı yurda döner dönmez annesi Arzu Sabancı'yı da alıp özel uçakları ile Fransa'ya uçtu. Fransız Alpler'inde dünya jet-setinin tercih ettiği kayak merkezi Courchavel'de ana-oğul Sabancı'lar kayak tatilinin keyfini çıkartıyorlar.

Arzu SABANCI ve Oğlu Hacı SABANCI

********************

Mini Dünya Turu

Ceylan Çapa yeni yılı Avustralya'da karşılamıştı. Anne ve babası Şebnem - Celal Çapa ile gittiği Avustralya'dan Phuket'e geçen Ceylan Çapa,Maldivler'de de bir hafta tatil yaptı. Ceylan Hanim önceki gün Miami'ye geçti. Oradan da Orlando'da buluan Universal Stüdyo'larını gezen Çapa bu haftasonu İstanbul'a dönecek.

********************