Cem Adrian esti gürledi!Şarkıcı Cem Adrian, Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye programını yerden yere vurdu. Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinin, yarışmacıların umutlarını ve hayallerini sömürüp reyting yaparak kazanç elde ettiklerini savundu. Cem Adrian, Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına topa tuttu. Kanalın sahibi Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinin, yarışmacıların umutlarını ve hayallerini sömürüp reyting yaparak kazanç elde ettiklerini öne sürdü. Sosyal medya hesabından jüri üyelerinin fotoğraflarını paylaşarak sitem eden Adrian, adeta ateş püskürdü.Öte yandan Cem Adrian'ın O Ses Türkiye yarışmasına verdiği tepki bir süredir devam ediyordu.
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Cem adrian dan şok sözler.. "insanların hayallerini sömürüp kazanç elde ediyorlar"
Şarkıcı Cem Adrian, Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye programını yerden yere vurdu. Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinin, yarışmacıların umutlarını ve hayallerini sömürüp reyting yaparak kazanç elde ettiklerini savundu.
Etiketler: cem adiran, acun ılıcalı, programına, tepki
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