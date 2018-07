Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı

Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu bir basın toplantısıyla İspanya medyasına tanıttı.

Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu bir basın toplantısıyla İspanya medyasına tanıttı. Trabzonspor'dan transfer edilen milli oyuncu Okay, Celta Vigo'yu "tam bir aile kulübü" olarak tanımlayarak, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Buraya gelirken ve ilk antrenmana çıkarken gerçekten beni iyi karşıladılar." ifadelerini kullandı.

- "Benim için en iyisinin burası olacağını düşündüm"

Başlamak için sabırsızlandığını vurgulayan Okay, "Açıkçası Celta'yı zaten takip ediyordum ve iyi futbol oynadıklarını biliyordum. İyi bir takıma sahip olduklarını biliyordum. Beni istediklerinde bunu gözden geçirdim. Başka kulüpler de vardı. Ancak benim için en iyisinin burası olacağını düşündüm. Hem kendimi daha çok geliştirebileceğimi hem de takıma çok katkı sağlayabileceğimi düşündüğüm için buraya geldim ve bu kararımın da sonuna kadar arkasındayım." şeklinde konuştu.

Sahadaki pozisyonuna ilişkin bir soru üzerine ise Okay, "Her zaman orta sahada oynadım, orta sahayı koordine etmekten ve oraya hakim olmaktan her zaman daha çok memnun oldum. Zaman zaman da stoper mevkisinde oynadım. Ancak benim için fark etmez, hoca kafasındaki düşünceyi sahaya nasıl yansıtmak istiyorsa beni nerede kullanmak istiyorsa ben de elimden geleni yaparım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Emre Mor beni çok iyi karşıladı"

Okay, Celta Vigo'nun diğer bir Türk oyuncusu Emre Mor ile milli takımda beraber oynadıklarına dikkati çekerek, "Buraya geldiğimde beni çok iyi karşıladı, tekrardan konuşma imkanı bulduk. Kendisi çok iyi bir futbolcu ve bu sene bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Okay, basın toplantısının ardından taraftarlarla bir araya geldi.

Okay Yokuşlu, 15 Haziran'da Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.