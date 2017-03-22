Celal Bayar'ın iktidar yürüyüşünde Elazığ molası!

1949 yılında Demokrat Parti genel başkanı Celal Bayar, iktidar yürüyüşünde Elazığ'a çok önem verip, Elazığ'ın ileri gelenleriyle bir araya geldi. İşte nostalji resimden bir kare...

Tek partili dönemden çok partili döneme geçiş döneminde o dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı olan Celal Bayar, 1949'te Elazığ'a gelerek Elazığ'ın ileri gelen iş adamlarıyla hatıra resmi çektirdi. O nostolji resimde ; Önde Oturanlar; Hulusi Efendi, Mustafa Berber, Palulu Vasfi Efendi (Dava Vekili), Şeref Demircan, İş adamı Necdet Ulucan'ın abileri Palulu Yusuf Ulucan, Demokrat Parti Palu ilçe başkanı Celal Ulucan (Dava Vekili), Mehmet Tekin Ayaktakiler; Ziya Çaraancaklı, Gani Öztürk, Süleyman Bey (Hersekli eğitim öğretmeni), Abit Sadıklar, Remzi Bey Arkada; Ömer Sanaç (İl Başkanı), Palalu Yensür Bey (Arkadaşı), Celal Bayar, Hakkı Kulualp, Hilmi Sayaslan (Avukat), Palulu Rıza Kulaksızgil, Şinasi Pokel, Hacı Baloş Mehmet Bey, İlhani Çöteli, Sadık Erzen, Palulu (Kurumezire) Yaşar Bey