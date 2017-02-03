Yaşar Çakmak yazdı...

Olmadı Burcu

Çok net söylüyorsun “Sevgilim olursa elinden tutar medyanın karşısına çıkarım.” diyorsun, bunu biliyorum. Ama özel Cengiz Semercioğlu’na senin kamerana bütün sorularına cevap veririm diye mesaj atmayı da biliyorsun.

Daha sonra medyada “Benimle ilgili yanlış haberler çıktı.” diyip bağırıyorsun. Olmadı Burcu bu sana yakışmadı. Cengiz Semercioğlu senin özel adamın olabilir, iyi dostun arkadaşın olabilir ama dışarıda seni bekleyen basın arkadaşlarım onlara açıklama yapmadığın için yanlış haber yapmış olabilirler. Çünkü sen onlara değil sadece Cengiz Semercioğlu’nun kamerasına açıklıyorsun. Yemek yediğin arkadaşın sana jest yapmış evine bırakmış olabilir ama bu kadar korkuyorsan oradaki basına açıklama yapabilirsin “Arkadaşımla yemek yedim beni evime bırakıyor kimseyle ilişkim yok ” diyebilirsin. Ama taraflı davrandığın için Cengiz Semercioğlu’ndan başka kimse senin için doğruları yazmaz. Sonra ekranlara çıkıp senin ona mesaj attığını kasıla kasıla söyler.

Bir tek seni Hüriyet haber yapmıyor, bütün medya seni her zaman haber yapıyor, taraflı davranman hiç mutlu etmedi beni. Sen işini bilirsin Burcu.

Çekilirken Konuşmazlar Sonra İsyan Ederler

İki gün önce Deniz Çakır magazin basınında çıkan haberlerden dolayı isyan etti. Kapıdan çıkarken açıklama yapmaktan çekinenler, gazetecilerin sorularına cevap vermeyenler sonra isyan ederler. Hala anlamış değilim yıllarca bu işi yaptım sanat dünyasının erkeği de kadını da gazetecinin “Yanınızdaki sevgiliniz mi?” sorusuna cevap verdiğini hatırlamıyorum. Bunda ne var? “Sevgilim değil arkadaşım.” diyin gazetecilerde sizin dediklerinizi yazsın. Siz bu huyunuzdan vazgeçmedikçe magazin basını bunları yazar. Siz açıklayın, onlar doğruları yazsın.

Hülya’ya Yakıştı

Geçtiğimiz hafta Günay Restoran’da sahne alan Hülya Avşar transparan giydiği kıyafetle magazin basınının gündemi oldu. Çok dekolte olan kıyafetini bazıları eleştirirken bazıları da övgüler yağdırdı. Bence Hülya’ya çok yakıştı görselliğini ön plana aldı. Hatta Avşar kızı açıklamasında bundan daha açık giyineceğini belirtti. Bakalım hHülya ne giyecek? Ne yapsa yakışır Hülya’ya

O hayat benim dizisinde Ezgi Aşaroğlu seti niye terk etti?

Fox tv de ekrana gelen o hayat benim dizisi setinde gerilim yaşadığı ortaya çıktı. Dizide başrolü Kerem Cem ile paylaşan Ezgi Aşaroğlu senaryonun bir bölümünü beğenmeyince “Ben böyle bir replik okumam.” diyip seti terk etmiş. Dedikodulara göre gelişen bu olayın sebebi rol arkadaşı Ceren Moray’ı kıskandığı için olduğu söyleniyor. Dizi de başlanan kıskançlık set arkasına taşınmış. Bakalım daha neler göreceğiz bu dizi de.