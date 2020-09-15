Posta Gazetesi'nin haberine göre çift “Mesafeler ilişkinizi nasıl etkileyecek?” sorusuna cevap vermekten kaçtı.
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Cedi Osman soluğu Mardin'de aldı
NBA’li basketbolcu Cedi Osman dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan sevgilisi Ebru Şahin’in yanına gitti.
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