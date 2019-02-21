Yedi aylık aşkları geçen ay biten Emina Jahovic ile Sadettin Saran’ın ayrılığıyla ilgili şok iddia! Jahovic, ‘Cebinde akrep var’ dediği Saran’ın cimriliği yüzünden aşkı noktaladı.

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le iş adamı Sadettin Saran'ın aşkı bitse de haklarındaki iddialar bitmiyor.

Jahovic, geçtiğimiz günlerde Sırp basınına "Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık" itirafı yapmıştı. Ancak Instagram'daki 'magagenius' adlı hesaba göre ayrılığa Saran'ın cimriliği neden oldu.

İddiaya göre Jahovic, iş adamının her gittikleri mekanda hesabı kendisine ödetmesine bozuldu. Hatta şarkıcının yakın çevresine de "Beni ucuz olsun diye sürekli saçma sapan otellere ve restoranlara götürüyordu. Cebinde akrep var" diye dert yandığı öne sürüldü. Eski eşinin pahalı jestlerine alışık olan Sırp şarkıcı, iş adamının bu tavırlarını itici bulup ilişkiyi bitirdi.

UMDUĞUNU BULAMADI

Haziran 2018'de 10 yıllık evliliğini bitirdiği iki oğlunun babası Mustafa Sandal'ın cömertliğine alışkın olan Emina, Sadettin Saran'la yaşadığı aşkta ise hayal kırıklığına uğradı