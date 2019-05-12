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ÇAYKURRİZE BAŞKANI HAKEME SİNİRLENDİ

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ÇAYKURRİZE BAŞKANI HAKEME SİNİRLENDİ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Yanımda silahım olsa hakemi vururdum.

Kendime nasıl hakim olayım, iyi ki yoktu. Bunlar adamı katil eder." dedi.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği mücadele sonrasında "Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şampiyon olsun bize ne. Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor?" açıklamasıyla çok konuşulan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR ADAMI KATİL EDER"

Erman Toroğlu'nun "Tribünde silahımı getirin, bu hakemi vuracağım dediniz mi?" sorusuna cevap veren Kartal, "Silahım olsa, vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder. Seyircimiz de, yöneticilerimiz de belli bir seviyede durdu" dedi.

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