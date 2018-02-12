Çavuşoğlu'ndan Sert Mesaj!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Artık söz ve vaadler istemiyoruz, somut adımlar bekliyoruz . Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da ilişkiler tamamen bozulacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YOK EFENDİM DİRENÇ VARMIŞ"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li komutanın Menbiç fotoğrafıyla ilgili soruya, "Bunu haber gibi sormanıza şaşırıyorum. Çünkü bu yeni bir şey değil. YPG'yi Menbiç'e kim getirdi? ABD'li askerler getirdi. Bize sözleri vardı operasyon bittikten sonra YPG'lileri derhal Fırat'ın doğusuna göndereceklerdi. ABD bu sözünü tutmadı, diğerlerini tutmadığı gibi. Sadece Menbiç'te beraber değiller. Bu kadar silahı kim verdi? ABD verdi. Bizim ilişkilerimizi gölgeleyen konulardan bir tanesi nedir? ABD'nin YPG'ye verdiği silah ve YPG ile beraber hareket etmesi. YPG'ye desteği sürdürmek için çocukların bile inanmayacağı bahaneleri ortaya sürüyorlar. Örneğin Rakka'ya YPG ile girdiler DAEŞ'le anlaştılar. DAEŞ çekildi. Şimdi Suriye'nin çöl bölgesinde Irak sınırına yakın cep bölgeleri var DAEŞ'in. Koskoca bir şehire binlerce sivil insan da öldürdünüz. Giriyorsunuz efendim bu cepler halindekilerine niye müdahale etmiyorsunuz? Yok efendim direnç varmış. Bu sözler inandırıcı değil. Sadece YPG ile işbirliğini sürdürmek için küçük gruplar halindeki DAEŞ'lilere dokunmuyorlar. Afrin bölgesindeki YPG teröristleri hem Afrin'deki DAEŞ'lileri serbest bıraktılar hem Fırat'ın doğusundaki DAEŞ'lileri getirip ÖSO ve Türkiye ordusuna karşı birlikte mücadele etmeye kalkıyorlar. Ama kim olursa olsun Afrin operasyonu emin adımlarla ilerliyor havadan ve karadan. Eğer ABD gereğini yapmazsa bu Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Çünkü bize yönelik bu örgütlerle mücadele etmezsek yarın daha büyük tehdit olarak ortaya çıkar. Suriye halkı teşekkür edecektir. Çünkü Suriye topraklarındaki teröristleri temizliyoruz ve buraları da ABD'nin yaptığı gibi YPG'ye değil Suriye halkına teslim ediyoruz. Ayrım yapmadan herkes bu bölgeye inşallah dönecektir" diye konuştu.



"SOMUT ADIMLAR İSTİYORUZ"

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'in ziyaretiyle ilgili soruya ise, "Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşmak için kaybolan güvenin tesisi gerekiyor. Nedeni de ABD'dir. Çünkü Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi hatalar gördük. FETÖ, YPG ve başka konularda. Bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünü tutmayan ülke ne kadar güvenilir olur? ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Bu güvenin tesisi gerekiyor. Söz, vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Bu ziyarette değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bakanlıkla hem istihbarattaki arkadaşlarla hem de Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz sayın Kalın ile görüşmeler yaptı. Somut konulara girilmedi ama Tillerson ziyareti önemlidir. Perşembe Cumhurbaşkanımız Cuma günü bizimle görüşmelerde buluşacak ve bu konuları değerlendireceğiz" diye konuştu.