Çavuşoğlu'ndan bayrak tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük'te Irak bayrağının yanına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasına ilişkin "Bu atılan adımı desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Böyle yanlış adımları, bizim desteklememiz veya doğru bulmamız mümkün



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerkük'teki bayrak tartışmasıyla ilgili TRT Haber'de yaptığı açıklamada, Kerkük'ün birçok etnik grubun yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, bölgede yaşanan süreci yakından takip ettiklerini söyledi Atılan adımı doğru bulmadıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz, burada bölgesel yönetimin yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz. Oylamadan önce de Neçirvan Barzani'ye Müsteşarımız Ümit Bey, telefon açarak, bu konudaki düşüncelerimizi paylaştı. Kendisinin söylediği, 'Artık oylama olur ama oylamadan 'evet' çıksa da biz bu bayrağı asmayı düşünmüyoruz'. O bölgenin etnik yapısını değiştirmek doğru olmaz. ‘Oldu bitti’ye getirmek de hiç doğru olmaz. Tek taraflı adımların da bir faydası olmaz. Böylesine bir adımın Irak'ın geleceğine, istikrarına, güvenine de faydası olmaz. Bu atılan adımı desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Sorumluluk içinde herkesin davranmasını istiyoruz. Yapılan bir yanlış olduğu zaman bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil. Böyle yanlış adımları bizim desteklememiz veya doğru bulmamız mümkün değil" diye konuştu.

"BİLGİ ALMA KONUSUNDA SIKINTISI OLDU, YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili "Başkonsolosumuz ve büyükelçiliğimiz yakından takip ediyor; ama bu süreçte Başkonsolosluğumuzun kendi vatandaşımız ve üst düzey bir banka yöneticimizin içinde bulunduğu durum konusunda, bilgi alma konusunda sıkıntısı oldu. 10 Nisan'da duruşma olacak. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atilla ile ilgili bilgi alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, duruşmanın 10 Nisan günü yapılacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Başkonsolosumuz ve büyükelçiliğimiz yakından takip ediyor; ama bu süreçte Başkonsolosluğumuzun kendi vatandaşımız ve üst düzey bir banka yöneticimizin içinde bulunduğu durum konusunda, bilgi alma konusunda sıkıntısı da oldu. Erişim konusunda da sıkıntı da yaşandı. Sadece açıklamayla yetindiler. Mahkeme, herhangi bir karar almadı. 10 Nisan'a ertelendi. Mahkemede, 10 Nisan'da duruşma olacak. Biz de çok yakından takip ediyoruz. Öyle görünüyor ki görevden alınan, FETÖ'ye de yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan; önceden hazır olduğu görünüyor" diye konuştu.

"KONU GÜNDEME GELECEK"

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın tutuklanmasının ve durumu hakkında bilgiye erişim konusunda sıkıntı yaşanmasının yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılacak görüşmede gündeme getirileceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu konu gündeme gelecek. Bir vatandaşımızın hukuki sürecidir. Kendisine bu konunun ne olduğunu soracağız, endişelerimizi de. Erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" dedi.