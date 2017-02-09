  • BIST 88.564
  • Altın 148,103
  • Dolar 3,7069
  • Euro 3,9667
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü

»
Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Suriye'de sağlanan ateşkesi görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan görüşmeyle ilgili ayrıntılı bir bilgi gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece yaptığı telefon görüşmesinde, El Bab'ın yanı sıra Rakka'da da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı. CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini bugün Türkiye'ye yapıyor.

Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, El Bab operasyonunda gelinen nokta ve Rakka harekatı konularının ele alındığı yorumları yapıldı. Ayrıca El Bab çevresinde ÖSO ile rejim güçlerinin karşı karşıya gelmesini önleyecek tedbirlerin ele alındığı üzerinde duruldu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni kimlik kartlarına bir ayda 2 milyon başvuru yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 12:21
  • KONUŞMAYACAK MISINIZ ?09 Şubat 2017 Perşembe 12:17
  • OHAL’DE KHK İLE ‘KIŞ LASTİĞİ DÜZENLEMESİ’09 Şubat 2017 Perşembe 12:16
  • İşte SGK'dan çift maaş alacak kişiler09 Şubat 2017 Perşembe 12:15
  • BAKAN REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI09 Şubat 2017 Perşembe 12:14
  • FETÖ'CÜLERİN DİĞER HEDEFİ HUBER KÖŞKÜ'YMÜŞ09 Şubat 2017 Perşembe 12:13
  • Üzerinde servet taşıdı09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR09 Şubat 2017 Perşembe 12:00
  • YENİDEN YAPILANDIRMA ZİMMET SUÇU OLMAKTAN ÇIKARILDI09 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • MİLYONLARCA MEMUR VE İŞÇİNİN GÖZÜ BU KARARDA09 Şubat 2017 Perşembe 11:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim