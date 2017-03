Çavuşoğlu resti yerlebir oldu.

Hakan Albayrak Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Mevlüt Çavuşoğlu'nu çok sert eleştirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin yazarı Hakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu çok sert bir dille eleştirdi.

Hollanda ile yaşanan diplomatik krize değinen Hakan Albayrak, Çavuşoğlu’nun “Çok ağır ekonomik ve siyasi yaptırımlar olur” şeklindeki ifadelerinin karşılığını bulmadığını belirterek “Çavuşoğlu’nun ‘rest’i yerlerde sürünüyor.” diye yazdı.

Hakan Albayrak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Hollanda’yı Avrupa Birliği’ne şikâyet ettik…

Bir müddettir memleketinde bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet daha Türkiye’ye gelmemesini istedik…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Türkiye-Hollanda Dostluk Grubu’nu feshettik…



İstanbul ile Rotterdam arasındaki “kardeş şehir” protokolünü iptal ettik…

Eee?

Bu mu bizim ÇOK AĞIR EKONOMİK VE SİYASİ YAPTIRIMIMIZ?

Bunlar mı Çavuşoğlu’nun sözünü ettiği ÇOK AĞIR SONUÇLAR?

Çok ağırımız buysa az ağırımız ne?

Fonda kargaların gülüş sesleri…

Nitekim Hollanda Başbakanı Mark Rutte “Çok kötü değil” diyor.

Çavuşoğlu’nun ‘rest’i yerlerde sürünüyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin “Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile -Hollanda dahil olmak üzere- bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak” (Hollanda’ya ekonomik yaptırım söz konusu olmayacak) açıklaması da cabası…

Yanlış anlaşılmasın; sağduyuyu elden bırakalım, ülkemize ve Hollanda’daki vatandaşlarımıza da zarar vermek pahasına Hollanda’ya topyekûn iktisadî ve siyasî harp ilan edelim demek istemiyorum.

Demek istediğim şu: Devlet adamlarımız başka devletler hakkında konuşurken veya onlara hitap ederken lafın başını sonunu iyi düşünsünler, lafın şehvetine kapılıp içini dolduramayacakları şeyler söylemekten imtina etsinler, kuvveden fiile çıkaramayacakları tehditler savurmasınlar!

İsteyen kendi itibarını KUMAR masasına sürüp ‘rest’ çekebilir; ama ülkenin itibarıyla oynamaya, namerde ‘Türklerin tehditlerine aldırmayalım, dişe dokunur bir şey yapmazlar’ dedirtmeye kimsenin hakkı yok.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin itibarıyla oynamış ve Türkiye’ye itibar kaybettirmiştir.

Bu vesile ile, Çavuşoğlu’nun “lale” esprisini yüz kızartıcı bulduğumu da belirtmek isterim.

Genel olarak da Çavuşoğlu’nun kelime seçimi ve üslubundaki özensizliği dışişleri bakanı sıfatına yakıştıramıyorum.

***

Yine bu vesile ile…

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başka bazı devlet adamlarımızın Avrupa devletlerine yüksek sesle meydan okumayı alışkanlık haline getirmeleri de bence Türkiye’nin itibarına zarar veriyor.

Mütemadiyen meydan okuyorlar...

Her gün, her yerde, her konuşmada, tekrar tekrar meydan okuyorlar…

O kadar çok meydan okuyorlar ki, meydan okumalarının ağırlığı kalmıyor.

O kadar çok bağırıyorlar ki, bağırmalarının caydırıcı etkisi kalmıyor.

Bu konuda daha ‘tasarruflu’ davranmaları gerektiğini düşünüyorum.

Tahkir ve tezyif işlerini daha ziyade Bild gazetesinin bizdeki muadillerine bırakmaları da bence daha münasip olur.”