  • BIST 88.596
  • Altın 151,347
  • Dolar 3,7200
  • Euro 3,9563
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHelikopter destekli operasyon

Çavuşoğlu: Operasyon öncesi koalisyona bilgi verildi

»
Çavuşoğlu: Operasyon öncesi koalisyona bilgi verildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesine ilişkin "(Operasyon öncesi) Koalisyona bilgi verildi.

Çavuşoğlu, Alanya'da Alanya ve Gazipaşa muhtarlarıyla istişare toplantısının ardından basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığını ve uluslararası örgütlerin çalışmalarına rağmen kimyasal silahlarının tamamını teslim etmediğinin görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Teslim ettiklerini söylediler ama bunun gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Suriye rejiminin işlediği bu insanlık ve savaş suçundan dolayı daha önce de hesap vermesi gerekiyordu. Bu hesap sorulmadığı için bu rejim, insanları sadece kimyasal silahlarla ve varil bombalarıyla, açlığa terk etmek suretiyle öldürdü. 1 milyona yakın insanı öldürdü.” değerlendirmesinde bulundu.


Aynı suçların tekrar edilmemesi için hukuk önünde hesap verilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Dolayısıyla ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Böyle bir rejimi destekleyenlere de söylüyoruz ki gelin Suriye’nin milli birliğini, bütünlüğünü sağlayalım, ateşkesi tesis edelim ve siyasi çözüme odaklanalım, bir kişinin ardında durmayalım. Hele hele bu kişi zalimse ve kimyasal silah kullanabiliyorsa bu kişileri meşrulaştırmamamız lazım. Destek veren ülkelere çağrımız budur.”

Mevlüt Çavuşoğlu, bundan sonra atılacak adımların da önemli olduğuna dikkati çekti. Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla dün konuştuğu, bugün de İngiliz muhatabıyla görüşeceği bilgisini veren Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmek için temasa geçtiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, “İleriye dönük hangi adımları atacağız, bu tür insanlık suçu uygulamaları, saldırıları nasıl engelleyeceğiz? Bundan sonra atılacak adımların yansımaları olacaktır. Hele hele insani boyutu olacaktır. Göç dalgaları olabilir. Suriye içinde yerinden edilmiş insanların sayısı çoktur ve bu insanlar nerelerde, nasıl yerleştirilecek? Suriye içinde güvenli bölgeler, her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım.” diye konuştu.

Bundan sonraki süreci daha iyi koordine etmeleri gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Bu rejimi bir an evvel Suriye’nin başından uzaklaştırmak lazım. Bunun en güzel yöntemi, bir an önce geçiş sürecine başlamak lazım. En iyi yöntemi budur. Bir geçiş hükümeti kurmak lazım.” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye olarak Suriye’de siyasi bir çözüm için herkesten fazla gayret ettiklerini belirterek, Astana sürecinin yanı sıra Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ateşkesin tüm ülkeye yayılmasına dönük yürüttükleri çabalarını hatırlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu, bir soru üzerine, ABD’nin gerçekleştirdiği operasyon hakkında “(Operasyondan önce) Koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da müsteşarımızla temasa geçti. Burada bir sıkıntı yok. Bundan sonrasını nasıl koordine edebiliriz, bunu birlikte değerlendirmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan anket yorumu: Rakamlara girmeyelim07 Nisan 2017 Cuma 11:36
  • 2017 LYS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte başvuru ücreti07 Nisan 2017 Cuma 11:20
  • Türkiye'ye gelip...07 Nisan 2017 Cuma 11:15
  • Fransız polisine gerekçesiz arama yetkisi06 Nisan 2017 Perşembe 16:36
  • Avrupa çatırdamaya mı başlıyor?06 Nisan 2017 Perşembe 16:31
  • En çok konuşulan haber spikerleri açıklandı!06 Nisan 2017 Perşembe 16:07
  • Pelin Batu'nun gözyaşları06 Nisan 2017 Perşembe 16:00
  • CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi06 Nisan 2017 Perşembe 15:56
  • Gaziantep’te arazide erkek cesedi bulundu06 Nisan 2017 Perşembe 15:52
  • Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye çok sert sözler06 Nisan 2017 Perşembe 15:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim