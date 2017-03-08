Çavuşoğlu ile Gabriel Berlin'de görüştü

Ankara-Berlin ilişkilerinin 'toplantı' krizi nedeniyle gerilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel bir araya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile kahvaltıda buluştu. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Alman Bakan Gabriel, "Zor bir görüşme oldu" dedi.

Gabriel, Nazi dönemiyle kıyaslama yapılmasının, Almanya'nın 'kırmızı çizgisi' olduğunu belirtti ve "Gerilim hem Almanya'ya hem Türkiye'ye zarar verir" ifadelerini kullandı.

GABRİEL, "BEKLENTİ İÇİNE GİRİLMESİN" DEMİŞTİ

Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesi Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, bu görüşmeden yüksek beklenti içine girilmemesi uyarısında bulundu. Alman ZDF kanalına konuşan Gabriel, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden düzelmesi ve normale dönmesi için bir dizi görüşmeler sürecine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Gabriel, bir görüşmeyle herşeyin halledilmiş olacağını düşünmediğini belirtti. İkili görüşmede ilişkileri adım adım normal rayına oturtmak istediğini kaydeden Gabriel, masaya vurmanın bir yararı olmadığını belirtti ve “Bu tarz biçimlerle hiçbir sorun çözemeyiz. Her kışkırtmaya kışkırtmayla karşılık vermek, şimdiye kadar çok fazla bir şey getirmedi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı salonlarının iptal edilmesi nedeniyle yaptığı Nazi uygulaması suçlamalarını geri çeviren Gabriel, bunu bir "skandal" olarak niteledi. Gabriel, "Çavuşoğlu'na bu suçlamanın devamlı tekrar etmesi durumlunda konuşabilirlik sınırının sonuna gelinebileceğini açıkça söyleyeceğim” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Hamburg'ta konuşma yapacağı üç salonun teknik gerekçelerle iptal edilmesi sonucu Başkonsolosluk rezidansı bahçesinde yaptığı konuşmada Almanya'yı sistematik baskı yapmakla eleştirdi.