Çavuşoğlu: İki gün önce izin almış, kaçmış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan diplomatik krize ilişkin, "Yok efendim yaptım özür diledim yanımda kâr kalsın yok. Özür dilesen de dilemesen de bunun karşılığını soracağız. Onların maslahatgüzarı, başkonsolosları iki gün önce izin

Fransa'da açıklama yapan Çavuşoğlu'ndan satır başları şöyle:

Kendi başkonsolosluğumuza girişimizi engelliyorlar. Bir kadına karşı yapılan utanç vericidir. Bunlar ne kullanıyorlar, ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum ama gerçekten sınırı aşmışlar. Ve yine kendi başkonsolosluğumuza girişimize izin vermiyorlar. Burası Viyana sözleşmesine göre, başkonsolosluklar o ülkenin toprağıdır. Benim toprağıma girmesini sen engelliyorsun. Hem de büyükelçilik aracında, maslahatgüzarı da engelliyorlar. Maslahatgüzarımızı ve başkonsoloslarımızı tutukluyorlar. Bunların hangisi kabul edilebilir bir uygulama? Peki bunların hangisi altta kalacak bir uygulama? Biz bunun hesabını sormaz mıyız? Biz bunun hesabını soracağız.

Yok efendim yaptım özür diledim yanımda kâr kalsın yok. Özür dilesen de dilemesen de bunun karşılığını soracağız. Dün akşam onların maslahatgüzarı, başkonsolosları iki gün önce izin almış, kaçmış… Olacakları biliyor demek ki…



Sen bana nasıl yaklaşırsan ben sana iki adım öyle yaklaşırım. Sen bana bir adım düşmanlık yaparsan, ben sana iki misli karşılık veririm.

Geçen sene de ben Rotterdam’a gittim. Hollanda’ya ne zararı oldu? Hollanda bize düşmanlık yapıyorsa, önce mert olacak. Ne istediğini söyleyecek. Peki neden şimdi engel olmaya çalışıyorsun?



Dışişleri bakanıyla telefonda görüştük. “Sizdeki seçimler yüzünden hassasiyet varsa, 15’inden sonra geliriz, bunu bana söyleyin” dedim. Yok dedi “seçimden sonra da gelmenizi istemeyiz” Neden istemiyorsun kardeşim? Siz geliyorsunuz Türk toplumuyla siyaset yapıyorsunuz diyor…

İsveçli milletvekilleri geliyor Kulu’ya Cihanbeyli’ye biz rahatsız mı oluyoruz? Seçim zamanı Alanya’ya gel, kampanya yaparsın, belki oyların artar, sizde oylar bıçak sırtı… O koalisyon bu koalisyon…

İki dertleri var, seçim sonrası da gelme demek ne demek? Bu direkt Türklerle ilgili, islamla ilgili. Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösteriyorlar. Çünkü Erdoğan, bunların iki yüzlülüğünü suratlarına söyleyebiliyor.

Hazımsızlık varsa hazmetmeyi öğreneceksiniz.



SEN NE LALESİSİN BİLMİYORUM AMA...

'Çavuşoğlu gelirse sadece laleleri görmeye gelebilir. Müzeleri görebilir ama Türkleri göremez.' diyor. Sen ne lalesisin bilmiyorum ama, bizim ülkemizde lalenin en güzeli var.

Bunu söyleyen bir ülkenin başbakanı... Bir başbakan bu kadar küçülür mü? Wilders'ın elinden bu kadar oy alacağım diye bu kadar aciz duruma düşer mi?

Bunlar neden PKK ile FETÖ ile aynı saftalar? Neden DHKPC'yi destekliyorlar? Çünkü büyük Türkiye'nin, Türklerin ayak seslerinden korkuyorlar, bağımsız Türkiye'den korkuyorlar. Türkiye'nin kendi başına karar almasından çekiniyorlar.

Türkiye senin sığıntın değil ki kardeşim... Benim vatandaşım da senin rehinin değil. Hollandadaki Türkler rehin mi? Hollanda'da eşit onurlu vatandaştır. Diğerleri de başka ülkelerden gelenler de öyledir. Avrupa çok kültürlü, çok dinli bir kıta, ülkeler de öyle. Bizim ülkemizde de var. Bizim ülkemizde de zamanında Kafkaslardan gelen kardeşlerimiz var, Gürcüsü Çerkezi var, hepsi var. Ama biz bir millet olmayı başarmışız. Şu anda da hainlere rağmen başarıyoruz. Bizde Ermeniler, Süryaniler, Ortodokslar, Türkmenler var, Araplar var, Sunni var, Şii var. Biz yaradılanı yaradandan dolayı seviyoruz diyoruz.