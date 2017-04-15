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Çavuşoğlu: Almanya için Alternatif Parti, İstanbul’da miting yapacak

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Çavuşoğlu: Almanya için Alternatif Parti, İstanbul’da miting yapacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın aşırı sağcı ve İslam karşıtı partisi "Almaya için Alternatif Parti'nin" (AfD) Türkiye'ye gelerek Yenikapı'da miting yapacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum için son mitingini yaptığı Antalya’da ilginç açıklamalarda bulundu.

Hollanda ve Almanya ile yaşanan krizi de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da gezdiği sırada Hollandalı bir kadının yanına gelerek, “Kusura bakmayın” dediğini ve ağladığını belirterek, “Ben de duygulandım. Hollanda vatandaşlarının suçu yok ki” dedi.

DHA’nın aktardığı habere göre Çavuşoğlu, Almanya’nın seçim döneminde kendilerini engellediğini hatırlatarak, “Almanya’dan seçim çalışması için Alternatif Parti Türkiye’ye gelecek. Biz onlara, en iyi, en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı’yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz” dedi.

Almanya’dan seçim çalışması için Almanya için Alternatif Parti’nin (AfD) Türkiye’ye geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, “En iyi en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı’yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz. Ben birçok Dışişleri Bakanı dostuma gelin Alanya’da çok sayıda vatandaşınız var, kampanya zamanı gelin çalışın, hem dinlenin hem oy toplayın diyoruz. Biz hoşgörü içindeyiz. Bunlar ise ne kadar terörist varsa sahip çıkıyorlar, çünkü bunları kullanıyorlar” diye konuştu.

İSLAM KARŞITI PARTİ: AFD

Her koşulda İslam karşıtı olduğunu dile getiren parti, “İslam, Almanya’ya ait değildir” vurgusuyla hareket ediyor.

Almanya’nın başkenti Berlin'de Mart ayında seçim programını tanıtan sağ popülist parti AfD'nin Eşbaşkanları Frauke Petry ve Jörg Meuthen, kamu hizmetlerinde genel başörtüsü yasağı istediklerini, eğitim kurumlarında sadece öğretmenlere değil, öğrencilere de başörtü yasağı getirilmesi gerektiğini savunuyor.

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