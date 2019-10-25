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ÇAVUŞOĞLU: ABD’YE NOTA VERDİK!

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ÇAVUŞOĞLU: ABD’YE NOTA VERDİK!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, terörist Mazlum Kobani ile ABD'nin görüşmesi ile ilgili olarak, "Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi" dedi. Çavuşoğlu, bu konuda ABD'ye yazılı nota verdiklerini de vurguladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Bağlantısızlar Hareketi’nin zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD’in terörist Mazlum Kobani ile görüşmesi hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Çavuşoğlu, “Hakkında kırmızı bülten olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez” dedi. Çavuşoğlu, “Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bu konuda ABD’ye yazılı nota ile ‘görüşme olamaz’ diye bildirdik” ifadesini kullandı.

Terörist Kobani, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

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