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CAVİT ÇAĞLAR: KANAL BENİM

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CAVİT ÇAĞLAR: KANAL BENİM
İstanbul merkezli olarak yayın hayatına başlamaya hazırlanan Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar iddialara yanıt verdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunan Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar, "Yakınsam Tayyip Erdoğan'a yakınım ben, onu beğenen biriyim ama AK Partili değilim" dedi. 

Işık sosyal medya hesabından Çağlar ile konuştuğunu duyurdu. Işık paylaşımında, Çağlar'ın "Gelen iş taleplerini karşılayamadığım için önce benim değil dedim. Ticaret gazetesine bak  yüzde 100 benim, Ekrem İmamoğlu ile filan ne alakası var? Kanalın muhalif olacağını nerden biliyorlarmış? Yakınsam Tayyip Erdoğan'a yakınım ben, onu beğenen biriyim ama AK Partili değilim. Gelen arkadaşlar kendi siyasi görüşlerini değil objektif olarak haberciliklerini ekrana taşıtacak. Yandaşlığa da muhalifliğe de ihtiyacım yok" dediğini aktardı. 

Çağlar, "Devletle hiçbir ticaretim yok. TMSF'ye varolan borcumun 2 katını ödedim. Medyada yeni değilim 30 senedir bu işi yapıyorum. Olay gazetesi bugün tüm gazetelerden çok satıyor. Televizyonu NTV'nin ilk zamanları gibi olacak. Bu kanal ticari olarak da zarar etmeyecek" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

Olay TV'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından satın alındığı iddia edilmiş, İmamoğlu'na yakın isimler iddiayı yalanlamıştı. 

Gazeteci İsmet Berkan daha önce de Çağlar'ın kanalı sattığını yazmıştı. Berkan bülteninde şunları kaydetmişti:

“Bugün Gündem'de yazdığım Cavit Çağlar haberinde yaptığım büyük bir hatayı vakit geçirmeden düzelteyim. Benim haberimin temellerinden biri, Cavit Çağlar'ın pek yakında Ekrem İmamoğlu taraftarı bir yayına başlaması beklenen Olay TV'nin sahibi olarak gözüktüğü yolundaydı. Az önce, haberi yazmadan önce konuşmak için aradığım ama ulaşamadığım Cavit Çağlar, benim yazdığımı duymuş ve aradı. Olay TV'yi bundan bir süre önce sattığını söyledi. Alıcıların isimlerini ısrarlı sorularıma rağmen bana söylemedi ama Olay TV'de çalışanların kıdem tazminatlarının ve bütün diğer özlük haklarının ödendiğini, Bursa'da yayınlanan Olay adlı gazetenin ise hâlâ kendisine ait olduğunu ekledi. Haberin geri kalan bölümleri birkaç kez teyit edildiği için doğrudur ama Cavit Çağlar'la ilgili bölümlerinde yazdıklarım için özür dilerim, sizleri de yanılttım.” 

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