'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez Burseya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında çıkan çatışma DHA kamerası tarafından görüntülendi.
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Çatışma Anı Görüntülendi!
Azez Burseya Dağı'nda ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı.
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